Doorbraak in onderzoek naar overval cafetaria

Op maandagavond 3 juni 2019 werd door Bureau Brabant uitgebreid aandacht aan de overval besteed. Er kwamen drie tips binnen, waarvan één via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). De Tipgevers wezen naar een 15-jarige jongen uit Tilburg. Deze overvaller, die het mes in zijn handen had, werd door de kijkers mede door zijn stevige postuur herkend. Verder onderzoek leverde voldoende verdenking van betrokkenheid op om hem vanmorgen met toestemming van de officier van justitie op zijn woonadres aan te houden. Hij is vastgezet.