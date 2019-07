Man aangehouden na mishandeling met ijzeren staaf

Het slachtoffer deed aangifte. Hij vertelde dat hij zag dat twee mannen met elkaar ruzie kregen. Een van die mannen had een ijzeren pijp bij zich. Hij wilde de ruzie sussen en liep op de mannen af. Hij zag dat de man met de ijzeren pijp om hem af kwam. Hij kreeg toen een klap met die pijp tegen zijn linkerknie. Dit deed hevig pijn, op de knie zit nu een striem en een bult. De verdachte is door de politie in het park net voor de uitgang aan de zijde Catharinastraat aangehouden. Hij vertelde dat de ruzie met die man ging over zijn gestolen mobieltje. Hij denkt namelijk dat die persoon de diefstal gepleegd heeft. Hij ontkende aangever geslagen te hebben. Die ijzeren staaf had hij in de bosjes gevonden. Hij is in verzekering gesteld.