Twee arrestaties voor openlijke geweldpleging

Het slachtoffer verklaart dat hij met vrienden het concert in het Valkenberg bezocht had. Na afloop voegden zich nog twee voor hem onbekende jongemannen bij hen. Ze bezochten enkele cafés waarna ze richting hun auto liepen die geparkeerd stond op het Chasséveld. Daar stapten de twee mannen ook in de auto waarmee het vijftal naar Breda was gekomen. Daar ontstond ruzie over waarna aangever een duw kreeg en door beide mannen in het gezicht werd geslagen. Terwijl hij op de grond lag, werd hij ook nog door hen getrapt. De vechtersbazen liepen daarna richting de Koepel. Zij werden door de politie als verdachten aangehouden. Het slachtoffer heeft diverse blauwe plekken en een bloedneus.