Arrestatie na gewapende overval

Bij de meldkamer kwam dinsdag rond 14.20 uur een overvalmelding binnen op het Kruidvat aan de Bunders in Veghel. Een onbekende man kwam de winkel binnen en eiste onder bedreiging van een vuurwapen, of iets dat daarop lijkt, geld. De dader vluchtte vervolgens met een geldbedrag. Hij vertrok op de fiets in de richting van de Donken.



Arrestatie

Agenten zochten in de directe omgeving naar de overvaller. Ook vanuit de lucht werd meegekeken door de politiehelikopter. De forensische specialisten deden in de tussentijd onderzoek naar sporen. Ook naar aanleiding van onze Burgernetmelding kwamen diverse reacties binnen, waarvoor dank. Alles bij elkaar leidde dit aan het eind van de middag onder meer tot het aantreffen van een wapen in een vijver in de buurt van de Spechtendonk en later op de avond tot de aanhouding van een 33-jarige verdachte in zijn woning in Veghel. Over de details van het wapen kunnen we op dit moment niet meer delen omdat het onderzoek in volle gang is. De recherche bekijkt of dit wapen ook daadwerkelijk gebruikt is bij de overval. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.