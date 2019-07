Afronding onderzoek straatroven en openlijke geweldplegingen Haren en Eelde-Paterswolde

Haren Eelde-Paterswolde - De laatste maanden onderzochten wij een aantal straatroven en openlijke geweldplegingen in Haren en Eelde-Paterswolde. Die vonden plaats tussen eind maart en mei 2019. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De volgende zaken maakten deel uit van ons onderzoek: Rijksstraatweg Haren op 30 maart, Oude Middelhorst Haren op 13 april, Nieuwe Akkers in Eelde op 21 april, Westerveen Haren 23 april, Westerveen Haren 27 april en de Meerweg in Haren op 5 mei.