Gewapende beroving Enschede: politie zoekt getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die gisteravond rond 21.00 uur in de omgeving van de Industriestraat in Enschede was en die iets van dit incident hebben gezien. Als u camerabeelden in de omgeving heeft, kan dit ook helpen bij het onderzoek.

Heeft u meer informatie of camerabeelden? Neem dan (via Facebook) contact op met de politie in Enschede, of vul onderstaand tipformulier in. Op het tipformulier kunnen ook camerabeelden worden geupload.

2019294263 MB