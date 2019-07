44-jarige vrouw slachtoffer van beroving

Rond 21.00 uur liep het 44-jarige slachtoffer in de steeg gelegen tussen de Ruyterstraat en de Reeelenstraat toen plotseling een jongen haar schoudertas van haar schouder af trok. De jongen is vervolgens met de tas weggerend in de richting van de Reeelenstraat. Hij is niet meer aangetroffen. Het slachtoffer raakte niet gewond.

Heeft u iets gezien of informatie? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019127181