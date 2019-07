Man aangehouden met alarmpistool

Omstreeks 20.45 uur kwam er bij de meldkamer een melding binnen dat er in een tuin aan de Tuineerd in Delfgauw een man met een pistool stond. Toen agenten daar kwamen was de man al vertrokken. Het vermoeden bestond dat de man in de richting van Delft was gereden. Gewaarschuwde agenten zagen de betreffende man in Delft op de Troelstralaan lopen en trokken beiden hun wapen om de man aan te houden. De Delftenaar had een vuurwapen bij zich, aan het bureau bleek het om een alarmpistool te gaan, niet van echt te onderscheiden.



Nepvuurwapens

Veel speelgoedwapens die in het buitenland te koop zijn lijken zoveel op echte (vuur)wapens, dat ze niet van echte wapens zijn te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om nepwapens voor verkeerde doeleinden te gebruiken om bijvoorbeeld anderen mee te bedreigen. Het is daarom in Nederland verboden om nepwapens in bezit te hebben. Wie toch zo’n wapen aanschaft, loopt het risico op een forse boete en bij een treffen met de politie op een behandeling als van een gewapende crimineel.