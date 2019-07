Man mishandelt agenten tijdens aanhouding

Rond 00.40 uur surveilleerden agenten op de Papsouwselaan en spraken zij een groep van 10 à 15 jongeren aan die lachgas aan het gebruiken waren. Op dat moment kwam de 31-jarige man aanfietsen en beledigde hij de agenten. Zij besteedden hier verder geen aandacht aan en besloten hun surveillance te hervatten.



Ernstige verwensingen

Een paar minuten later kregen de agenten een auto in het vizier die met hoge snelheid richting het parkeerterrein op de Papsouwselaan reed. Zij besloten de auto te controleren en kwamen opnieuw in gesprek met de eerder aangesproken jongeren. Op dat moment kwam de 31-jarige man opnieuw in de buurt van de agenten staan en begon hen meerdere malen uit te schelden met ernstige verwensingen. Dit was reden voor hen om de hulp van collega’s in te roepen en de man aan te houden voor belediging.



Hevig verzet

Bij de aanhouding verzette de man zich hevig en hierbij raakten drie agenten gewond. Zo gooide hij een agente hard tegen de grond en verwondde hij een andere agent aan zijn schouder. De derde agent pakte hij bij zijn keel. Na enige tijd kreeg de politie de Delftenaar onder controle en hield zij hem aan. De man zit nog vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Dader aangepakt

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd.