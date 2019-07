Aanranding Parkpop, politie zoekt getuigen

Doordat al snel een goed signalement gedeeld werd onder de agenten op het festival, hield de politie op het festivalterrein twee Haagse jongens van 13 en 17 jaar aan. De twee zijn inmiddels in vrijheid gesteld, in afwachting van het nadere onderzoek Ze blijven nog wel verdachten.



De politie onderzoekt de zaak. Was jij getuige van de aanranding, heb jij beelden of andere informatie wat van belang kan zijn voor het onderzoek? Bel ons via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via 0800-7000.