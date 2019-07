Getuigen schietpartij Westkousdijk / Slamatstraat gezocht

De man zat achterin een auto toen hij werd beschoten. De auto reed met het slachtoffer nog een stukje door de Slamatstraat. Daar is het slachtoffer uit de auto gehaald. De schutter wist te ontkomen in een zwarte personenauto. Op straat zijn hulzen gevonden.

Heeft u iets gezien van de schietpartij? Heeft u gezien hoe en waarheen de schutter vluchtte? Of heeft u wellicht camerabeelden? Alle informatie is welkom. Bel de opsporingstiplijn 0800-6070, of meld uw informatie anoniem via M op 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.