Ruim een miljoen euro in beslag genomen

(Foto: politie Rotterdam)

Het viel een inwoner van Capelle aan den IJssel woensdagavond 26 juni rond 20.00 uur op dat drie mannen zich nogal vreemd en opvallend gedroegen in de Ericastraat . Medewerkers van Handhaving & Toezicht namen een kijkje en troffen een van de mannen aan. Na controle bleek dat hij enkele tassen met geld bij zich had, waar hij niet direct een verklaring voor had. De man werd aangehouden en het geld en zijn auto werden in beslag genomen.

Uit het onderzoek dat daarop door de politie volgde werd duidelijk dat deze verdachte, een 41-jarige Duitser, contact had gehad met twee andere mannen. Van hen werd een signalement verspreid, wat al snel leidde in de richting van de verdachten. In een woning van een van de mannen werd nog meer geld gevonden, maar ook verdovende middelen en een vuurwapen. De twee mannen, een 33-jarige uit Capelle aan den IJssel en een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werden aangehouden. Twee verdachten zitten nog vast, de 42-jarige man is na verhoor heengezonden.