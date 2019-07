Verdachte schietpartij Allard Piersonstraat aangehouden

Het is even voor negen uur ’s avonds als op dinsdag 21 mei een man wordt beschoten op de Allard Piersonstraat in Rotterdam. Op dat moment zijn er veel mensen op straat, waaronder spelende kinderen. Door in aanwezigheid van al deze mensen te gaan schieten, heeft de schutter een levensgevaarlijke situatie veroorzaakt. Toen een verdachte in beeld kwam, is om die reden al vrij snel besloten zijn naam en foto in Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht te tonen.

Het tonen van zijn foto leverde niet alleen tips op, maar beperkte de verdachte ook in zijn bewegingsruimte. Na uitgebreid onderzoek vonden rechercheurs de man ondergedoken in een hotel aan de Hoofdweg in Prins Alexander. Hij probeerde nog te vluchten door in een sloot achter het hotel te springen, maar agenten en rechercheurs zetten de achtervolging in. Al vrij snel moest de verdachte zijn vlucht opgeven en konden agenten de man aanhouden.