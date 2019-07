Voor doodslag veroordeelde man aangehouden in Rotterdam

(foto: stockfoto politie)

De 31-jarige man was in de nacht van 7 op 8 juli 2017 betrokken bij een ruzie met fatale afloop bij een café op de 2e Rosestraat. Hij heeft op straat voor het café waar hij die avond met zijn vader en wat vrienden was, grof geweld uitgeoefend op een 44-jarige man. Het slachtoffer lag al bewusteloos op straat toen hij nog trappen tegen zijn hoofd en in het gezicht kreeg.

Nietsontziend

De rechtbank oordeelde in het vonnis dat de twee veroordeelden nietsontziend tekeer zijn gegaan tegen het inmiddels weerloze slachtoffer. Hun gedrag was volgens de rechtbank te beschouwen als een doelbewuste actie om het slachtoffer uit te schakelen, zij kwamen met korte tussenpozen steeds opnieuw teruglopen naar het slachtoffer om hem te slaan of schoppen.

Na het geweld zijn de verdachten weggelopen zonder zich over het slachtoffer te bekommeren. Hij overleed zes dagen na het incident in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De rechtbank veroordeelde de twee hoofddaders tot zes en acht jaar gevangenisstraf. De verdachte die vandaag is opgepakt was niet bij de uitspraak aanwezig, daarom was de politie naar hem op zoek.