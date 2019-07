Wie heeft de bestuurders van de busjes met drugsafval gezien?

Het spoor laat zien dat de busjes van Brielle naar Oostvoorne zijn gereden. Mogelijk dat er mensen zijn die hebben kunnen zien wie er achter het stuur zat. Of zijn er getuigen die mensen uit de busjes hebben zien stappen op de parkeerplaats aan de Zanddijk. Alle informatie helpt! Getuigen kunnen hun informatie doorbellen op 0900-8844 of anoniem via M op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.

Mensen die met de stof in aanraking zijn gekomen, wordt geadviseerd deze af te wassen met water en zeep. Inmiddels is de weg schoon en weer vrijgegeven.