Controle gemeente Tilburg en politie succesvol

Gisteren werd zo’n integrale controle gehouden bij een pand aan de Snelliusstraat in Tilburg. Er was een melding binnengekomen dat er veel afval in de buurt van ‘n bepaalde woning zou worden gedumpt. Een medewerker van de gemeente constateerde direct tijdens de controle een hoop afval. Dit was voor de betrokkenen van de controle aanleiding om een gesprek met de bewoner van het pand aan te gaan. Tijdens de controle van het pand werd een henneplucht geroken waarna er vervolgens ook een meer dan een kilo aan hennep is aangetroffen. Naast meer dan een kilo aan hennep is ook een grote hoeveelheid kleding aangetroffen die naar waarschijnlijkheid nep of gestolen is, dit onderzoek loopt nog.