Politie treft woning vol hennepplanten

Een groot gedeelte van het woonhuis was ingericht als hennepkwekerij. Naar schatting waren verschillende kamers op verschillende verdiepingen gevuld met wel meer dan 330 planten van meer dan één meter hoogte. Naast de vele hennepplanten werden er ook diverse goederen als potgrond en apparatuur in overige kamers aangetroffen. De woning is door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld. Tijdens het ontmantelen is een brandgevaarlijke situatie in de meterkast geconstateerd, dit doordat er was geknoeid met de kabels. Er was niemand in het pand en daarom is er tot nu toe niemand aangehouden.