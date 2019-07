Snelheidsduivel ramt woning en gaat er vandoor

Oud Gastel - Een bestuurder en een inzittende van een auto zijn er gisteravond, woensdag 3 juli, vandoor gegaan nadat zij met een auto een gevel van een woning hebben geramd. De politie startte direct een zoekactie naar de personen. Een man is aangehouden. Het is nog onduidelijk of hij een van de inzittenden is geweest.