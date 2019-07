Drie mannen overvallen woning

Zowel de man als de vrouw werden door de bewoners vastgebonden. Nadat de drie mannen de woning hadden doorzocht, gingen zij ervandoor. Onduidelijk is nog of zij iets uit de woning hebben meegenomen. De vrouw raakte bij de overal gewond en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Politieagenten hebben direct een onderzoek in de buurt ingesteld en in de woning is een forensisch onderzoek gestart.

Burgernet

Via Burgernet is een bericht uitgebracht waarin een korte beschrijving van de verdachten staat gemeld. Het gaat om drie mannen die begin 20 worden geschat. Een van hen droeg een blauw vest met capuchon; een tweede droeg een zwart T-shirt van het merk Nike. Mensen die mogelijk een of meerdere verdachten hebben gezien, worden verzocht contact met de politie op te nemen via 0900 – 8844. Anoniem informatie doorgeven is ook mogelijk via Meld Misdaad Anoniem, te bereiken op 0800 – 7000.