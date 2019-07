Stroomstootwapen minder vaak ingezet

Na de zomer van 2018 is het gebruik van de schokmodus sterk afgenomen. Ook is het stroomstootwapen na de zomer niet meer ingezet tegen personen die al (deels) onder controle en/of ingesloten waren. In alle 170 gevallen waarbij het wapen is ingezet, werden lastige gevaarsituaties tot een goed einde gebracht: personen werden aangehouden of onder controle gebracht.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de monitor die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Portefeuillehouder conflict en crisisbeheersing Frank Paauw is positief over de werking en toepassing van het wapen. ‘Vaak is een waarschuwing dat het wapen kan worden ingezet genoeg om medewerking te krijgen. Ook uit deze verlengde periode blijkt dat het stroomstootwapen een goede aanvulling is op de wapenuitrusting van de politie en dat het de agent op straat meer zelfvertrouwen geeft. Daarnaast zien we dat de inzet van het stroomstootwapen nauwelijks tot geen letsel oplevert bij de getaserde. Vanzelfsprekend blijven we monitoren hoe we het wapen optimaal en veilig kunnen inzetten.’