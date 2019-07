Speekseltest toont veel drugsgebruik aan in verkeer

Per 1 juli 2017 is de wet Verbeteren aanpak drugs in het verkeer (DIV) van kracht. De politie mag sindsdien bij een vermoeden van drugsgebruik een speekseltest afnemen bij een verkeersdeelnemer. Is die speekseltest positief, dan volgt een bloedafname. Het Nederlands Forensisch Instituut of een ander forensisch laboratorium onderzoekt de concentratie van de drugs. Zo wordt duidelijk of de persoon meer drugs heeft gebruikt dan is toegestaan. Heeft iemand teveel drugs gebruikt in het verkeer? Dan kan het Openbaar Ministerie de automobilist vervolgen en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) maatregelen nemen, zoals het rijbewijs inhouden.