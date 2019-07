Aanhouding drugsdealers Hilversum

Aanhouding

Gedurende het onderzoek kwamen twee mannen in beeld. Zij zijn na toestemming van de Officier van Justitie buiten heterdaad aangehouden.

Beide verdachten komen uit Hilversum en zijn 18 en 21 jaar oud. De twee zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze heeft besloten dat beide mannen in voorlopige hechtenis blijven.

Doorzoeking woning

Na de aanhouding werd de woning van één van de verdachten doorzocht. De recherche trof een grote hoeveelheid verdovende middelen aan, waaronder bijna 900 pillen, vermoedelijk XTC, hennep en hasj. Daarnaast werden andere spullen in beslag genomen zoals auto’s, mobiele telefoons, diverse slagwapens en een steekwapen.

Melden helpt!

Drugshandel veroorzaakt overlast en schept een onveilige sfeer voor omwonenden. Om de overlast tegen te gaan, heeft de politie uw hulp nodig. Meld overlast altijd. Via 0900-8844 of de wijkagent. Ook alle andere informatie over drugsactiviteiten is welkom. Dat kan eveneens via 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Bel dan M. 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.