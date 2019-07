Hennepdrogerij aangetroffen

Na een tip besloten agenten een onderzoek in te stellen in het pand. Op de eerste verdieping werd de drogerij ontdekt. Hier lagen 370 henneptakken met toppen die lagen te drogen. De henneptakken en het apparatuur werden in beslag genomen voor vernietiging.

In het pand waren drie personen aanwezig; een 32-jarige man uit Koedijk en twee Alkmaarders van 32 en 63 jaar. Het drietal is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

2019127964