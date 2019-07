Man aangehouden op verdenking van aanranding

De politie kreeg vrijdagochtend vroeg de melding dat een vrouw zou zijn aangerand op het NS-station.

De vrouw liep rond 06.20 uur de trap op naar perron 1, toen een onbekende man haar onzedelijk betastte. De vrouw schrok en duwde de man van zich af en probeerde weg te komen, waarbij zij ten val kwam. Ze riep hard om hulp, waardoor omstanders gealarmeerd werden en de vrouw te hulp schoten en overeind hielpen. Twee van de omstanders gingen achter de verdachte aan, maar deze wist helaas te ontkomen.

De politie werd gebeld en wist korte tijd na het incident een man op te sporen die voldeed aan het opgegeven signalement. De man, een 20-jarige inwoner van Lelystad werd aangehouden op verdenking van de aanranding.

Kort daarvoor was er bij de politie ook een melding binnengekomen van een vrouw die in het Staten Bolwerk een verdachte man had gezien die zich vreemd gedroeg. De politie is op zoek gegaan naar deze man, maar trof hem niet aan. Of dit dezelfde man is geweest die de vrouw op het NS-station heeft aangerand, wordt door de politie onderzocht.

Getuigen gezocht!

De politie is nog op zoek naar mensen die iets gezien hebben van de aanranding in het NS-station nabij perron 1. Ook spreekt de politie graag mensen die mogelijk ook een soortgelijke verdachte situatie hebben meegemaakt of gezien in de nacht van donderdag op vrijdag in de omgeving van het Staten Bolwerk of het NS-station.

De politie heeft nog niet gesproken met de twee behulpzame omstanders die achter de man zijn aangerend. Bent u een van hen? Neemt u dan alstublieft contact op met de politie in Haarlem via tel.nr. 0900-8844. Dit kan ook via een contactformulier op internet.

De verdachte is ingesloten en de politie zet het onderzoek voort.

2019128110 / 2019128111