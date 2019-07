Twee verdachten aangehouden ivm straatroof

De verdachten van 21 en 23 jaar oud zijn Amsterdammers. De bewuste straatroof had plaatsgevonden bij een hotel aan de Apollolaan op 6 februari 2019. Bij deze straatroof, waar ook al aandacht aan besteed is in Bureau 020 en Opsporing Verzocht, is destijds een horloge van het merk Patek Philippe gestolen ter waarde van 110.000 euro.