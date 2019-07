Verdachten aangehouden voor overval met vuurwapen

(foto: stockfoto politie)

De overvaller sloeg kort voor negen uur zijn slag. Het personeel van de cafetaria werd bedreigd met een vuurwapen en vervolgens ging hij er met de inhoud van een volle kassa vandoor. De jongen rende vervolgens richting een woonwijk, terwijl omstanders hem nog achterna zaten. Tijdens zijn vlucht heeft hij het wapen nog gericht op de mensen die achter hem aan renden.

Agenten die in de omgeving onderzoek aan het doen waren, werden aangesproken door getuigen. Zij hadden waardevolle informatie over de mogelijke verblijfplaats van de verdachte. De verdachte is bij zijn woning aangehouden. Een 17-jarige man die daar ook aanwezig was, is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de overval. Beide verdachten zitten nog vast en worden gehoord.