Air-softwapens aangetroffen in Goirle en Waalwijk

Op de Eerste Zeine in Waalwijk is donderdagavond 4 juli omstreeks 19.00 uur een verdachte aangehouden na een melding van een alerte getuige. Na controle is bij de Waalwijker een wapen aangetroffen, welke hij in een holster op zijn lichaam droeg. Uit verder onderzoek bleek dat het om een balletjespistool ging.

Vrijdagochtend 5 juli omstreeks 2.45 uur is een 41-jarige Rotterdammer aangehouden in Goirle. De Rotterdammer besloot om zijn snelheid te verhogen toen hij zag dat er agenten achter hem reden. Na het geven van een stopteken konden agenten het voertuig controleren. Bij deze controle bleek de bestuurder ook een air-softpistool in zijn voertuig te hebben liggen.

© Facebook Politie Gemeente Waalwijk