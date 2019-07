Twee vermoedelijke koperdieven aangehouden

De politie kreeg vannacht een melding dat twee personen een hek waren overgeklommen van het momenteel leegstaande winkelcentrum de Lunet. Agenten zagen dat een deur opengebroken was en gingen met hun diensthond aan de lange lijn het gebouw binnen. Tijdens de zoekactie sloeg de hond aan in de hal bij de roltrappen waarna achter een dichte deur een man werd aangetroffen. Hij had een lamp op zijn hoofd. In een aangrenzende ruimte vonden zij een vrouw. Tevens lag daar een tas met inbrekerswerktuigen. Beide verdachten zijn aangehouden en vastgezet.