Arrestatie na schietincident

Bij de meldkamer kwam donderdagmiddag rond 17.00 uur informatie binnen dat er op een woning aan de Groote Wielenlaan in Rosmalen geschoten was. Er zou vanuit een auto geschoten zijn. Voor zover nu bekend raakte niemand gewond. Binnen een uur na de melding arresteerde de politie in zijn woning in ’s-Hertogenbosch een 27-jarige verdachte. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident en zit vast voor verder onderzoek.



Iets gezien of gehoord?

We sluiten meer aanhoudingen niet uit. Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is en waarom, is dan ook nog in volle gang. Getuigen die iets gezien of gehoord hebben spreken we graag. Woon je in de buurt en heb je bewakingsbeelden die nog niet met ons gedeeld zijn? Was je in de buurt en heb je foto’s of filmopnames gemaakt die ons kunnen helpen? Laat het ons weten. Bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Online tippen en beeldmateriaal uploaden kan ook door onderstaand tipformulier in te vullen.