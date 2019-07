Aangepaste openingstijden bureaus Veghel, Schijndel en Vught

Tijdens de zomerperiode is het bezoekersaanbod lager. Hierdoor heeft het basisteam De Meierij besloten om de komende weken alleen op afspraak voor het publiek open te zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer op straat werken, of ze komen bij u thuis, het buurthuis of een andere centrale plek in uw gemeente.



Politie 24/7 bereikbaar

Aan de dienstverlening verandert verder niets. De politie is en blijft 24/7 aanwezig, bereikbaar en aanspreekbaar in het werkgebied om samen te werken aan de veiligheid. In spoedeisende situaties belt u het landelijke alarmnummer 112. Dat doe u bij levensgevaar van u of iemand anders. Bel dus 112 als elke seconde telt. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk, als u getuige bent van een misdrijf of denkt dat iemand wil gaan inbreken. De 112-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp: de brandweer, de politie of een ambulance.



Aangifte op afspraak

Voor het doen van aangifte is het mogelijk om een afspraak bij u thuis te maken of op een politiebureau naar keuze. Via 0900-8844 kan de afspraak gepland worden op het gewenste moment, waarbij wij rekening houden met uw wensen.



Aangifte via internet

Aangifte doen kan tegenwoordig voor een aantal zaken ook eenvoudig via onze website www.politie.nl . Het gaat hier om de zogenaamde eenvoudige misdrijven, waarbij er geen zicht is op een dader.



Contact met de wijkagent

Zoekt u contact met uw wijkagent is? Kijk dan onder het kopje mijn buurt op onze website . Vul dan uw woonplaats in en u ziet wie de wijkagent is.