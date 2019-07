Dodelijk schietincident Houten

Rond 23.00 uur kwamen er meerdere meldingen binnen dat er was geschoten op een parkeerplaats. Politieagenten troffen daar een overleden man aan. De omgeving werd afgezet en specialisten van Forensische Opsporing voerden uitgebreid sporenonderzoek uit. Ondanks een zoekactie, waarbij ook een politiehelikopter en politiehonden werden ingezet, werden er geen verdachten aangetroffen.

Beeldmateriaal

Het is onbekend waar de dader of daders naar toe zijn gevlucht. Mensen die in de omgeving bewakingscamera’s hebben hangen worden verzocht hun beeldmateriaal van voor en na het schietincident met het rechercheteam te delen via onderstaand tipformulier. Ook ander beeldmateriaal van het schietincident is welkom.

Uw tip!

Het rechercheteam vraagt getuigen om zich te melden. Bent u getuige geweest en heeft u de politie nog niet gesproken. Geef u informatie dan door via 0900-8844, onderstaand tipformulier of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.