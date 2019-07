Grote verkeerscontrole Utrecht

Diverse afdelingen van de politie werkten bij deze controle samen met de Koninklijke Marechaussee, Douane en Belastingdienst en gemeente. Alle organisaties controleren op zaken waar zij bevoegdheden voor hebben en vullen elkaar zo aan. Doel van de actie is strafbare verkeerszaken aan te pakken zoals rijden onder invloed van alcohol en drugs en rijden met technische mankementen, zoals bijvoorbeeld opgevoerde brommers. Er wordt gecontroleerd of auto’s gestolen zijn of bijvoorbeeld ingebouwde verstopplaatsen voor wapens of drugs hebben. Dat kan weer een rol spelen in zware, ondermijnende misdaad. Daarnaast komen er bij verkeerscontroles regelmatig andere strafbare zaken aan het licht.

Resultaten

Er zijn in totaal 133 auto’s en 20 brommers en hun bestuurders gecontroleerd. Er zijn diverse bekeuringen voor mobiel bellen, het niet dragen van de autogordel en voor technische gebreken uitgedeeld. Twee bestuurders zijn aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol en drie voor rijden onder invloed van drugs. Eén persoon beledigde de politie en werd daarvoor aangehouden en verzette zich toen, een andere aanhouding vond plaats vanwege valse identiteitspapieren. Elf brommers zijn ingenomen voor technisch onderzoek.

De Belastingdienst heeft 22 auto’s direct afgesleept vanwege openstaande belastingschuld en op 19 auto’s is beslag opgelegd (die worden alsnog in beslag genomen als de schuld niet betaald wordt). Er is ruim 32.000 euro aan openstaande belastingschuld ter plekke geïnd. Bij de controle kwamen ook gevallen van uitkeringsfraude aan het licht.

Meer dan alleen verkeer

Utrechters ergeren zich aan gevaarlijk en asociaal weggedrag. Doel van dit soort acties is strafbare verkeerszaken aan te pakken, maar bij deze controles komen regelmatig ook andere strafbare zaken aan het licht. Daardoor kunnen misdrijven worden voorkomen of opgelost en boetes of (belasting)schulden geïnd. Verkeerscontroles helpen daarmee ook bij de aanpak van zware en ondermijnende criminaliteit. De politie en gemeente voeren jaarlijks meerdere handhavingsacties uit op plekken waar ernstige verkeersklachten of ongevallen zijn.

De bestrijding van zware, ondermijnende criminaliteit staat hoog op de agenda in Utrecht. In Utrecht hebben we te maken met grootschalige handel in (hard)drugs, groepen en families die zich hiermee bezighouden en denken dat ze onaantastbaar zijn, en met een aantal kwetsbare buurten waar jongeren in een criminele loopbaan worden gelokt. Utrecht vindt dit niet kunnen. In de bestrijding van zware, ondermijnende criminaliteit werken politie, gemeenten, OM, Belastingdienst en tal van andere partijen nauw samen om criminelen op alle mogelijke manieren de pas af te snijden. Meldingen van bewoners of ondernemers die voelen dat iets niet pluis is, zijn daarbij onmisbaar.