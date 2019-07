Drie verdachten aangehouden voor auto-inbraken

Rond 03.00 uur kreeg de politie een melding dat er twee mannen aan auto’s aan het voelen waren die geparkeerd stonden op de Brandaris. Toen de agenten bij de Brandaris aankwamen troffen zij niemand aan. Op de Twiskeweg zagen zij twee mannen lopen die voldeden aan het signalement. Hierop hebben de agenten de twee mannen staande gehouden. Eén van de mannen had een plastic tas met goederen bij zich die vermoedelijk waren buit gemaakt bij verschillende auto-inbraken in de omgeving. Een derde verdachte die mogelijk ook betrokken was bij de auto-inbraken was weggelopen in de richting van Poelenburg. De politie heeft de drie mannen aangehouden en overbracht naar het politiebureau. Het drietal is ingesloten voor onderzoek.

2019128861