Poging tot plofkraak

Al snel waren meerdere agenten op de locatie en werd de hulp ingeroepen van het Team Explosieven Verkenning (TEV). Het eerste onderzoek wees uit dat er geen explosieven aanwezig waren en er geen schade was aangericht aan de automaat. Na het bekijken van de beelden op de beveiligingscamera´s gaat het vermoedelijk om twee personen met mogelijk bivakmutsen op die rond dat tijdstip op een scooter zijn vertrokken. Het is onbekend uit welke richting ze kwamen en waar ze vervolgens naartoe zijn gegaan. Het onderzoek loopt.

Getuigenoproep

Wij hopen met getuigen te kunnen spreken die iets gezien of gehoord hebben. Hebt u tips of bent u in het bezit van camerabeelden? Dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844. Mocht u liever uw tip anoniem willen doorgeven, dan kan dat via het nummer Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.