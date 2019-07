Vermoedelijke drugsdealer aangehouden in Waalwijk

Twee politiebikers zagen vrijdagavond op de Prof. Buysstraat een man lopen die zijn gezicht van hen afwenkte en zijn capuchon verder over zijn hoofd trok. De man wilde kennelijk niet herkend worden. De dienders besloten een controle in te stellen. Ze hielden hem staande. Een van de dienders , die ook wijkagent is, herkende hem ambtshalve als harddrugsgebruiker. Ook zijn er signalen uit de wijk dat hij zich bezig zou houden met dealpraktijken. Hij vertelde de dienders dat hij net gepind had. Hij liet een stapeltje bankbiljetten zien met daaronder enkele van vijf euro. De politiemensen vonden dat vreemd omdat deze niet uit een pinautomaat komen. Op de vraag of hij drugs bij zich had, werd hij erg zenuwachtig en rende plotseling weg. De agenten zagen dat hij bij een brandgang een doorzichtig zakje weggooide. Hierin zaten 43 kleine gripzakjes met cocaïne. Ook had hij 550 euro aan contant geld bij zich. Hij is op de Doctor Schaepmanlaan achterhaald en aangehouden. De Waalwijker is ingesloten.