Verward persoon bezorgt agenten veel werk

Toen de agenten aankwamen bij de woning waar de 47-jarige man zich bevond, constateerden zij dat hij vermoedelijk onder invloed van drugs was. De man had een grote hoofdwond. Hij had kennelijk meerdere ruiten in de woning vernield. Agenten probeerden hem onder controle te krijgen. Hij bleef zich echter hevig verzetten. Eén van de dienders liep hierdoor een pijnlijke knie op. Ambulancemedewerkers hebben hem met assistentie van de politie overgebracht naar het ziekenhuis waar hij verder hulp kreeg.