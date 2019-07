Hennepkwekerij opgerold

De politie had informatie dat in het huis een kwekerij zou zitten. Daarom namen we vrijdagmiddag 5 juli een kijkje. In een kamer op de bovenverdieping troffen we inderdaad een volledig ingerichte hennepkwekerij aan. Er stonden zo’n 600 planten. Deze zijn, samen met de kweek apparatuur, in beslag genomen en inmiddels vernietigd. De bewoner is aangehouden en voor verder verhoor meegenomen naar het bureau.