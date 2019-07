Inklimmers aangehouden op snelweg; 1 persoon overleden

De politie kreeg de melding van een getuige die op de snelweg mensen uit een aanhanger van een vrachtwagen zag hangen. Toen de politie deze vrachtwagen wilde controleren, sprong of viel er een man uit de rijdende vrachtwagen. Ondanks de inzet van hulpdiensten, overleed de man aan zijn verwondingen. Zijn identiteit kon nog niet worden vastgesteld, net als de identiteit van de overige zeven inklimmers. Mogelijk dat ze uit Eritrea komen.

De chauffeur is aangehouden voor mensensmokkel en is meegenomen naar het bureau. De politie is nog druk bezig met het onderzoek op de snelweg. Hiervoor is de snelweg ter hoogte van Hellegatsplein, in noordelijke richting afgesloten. Hoe lang het onderzoek daar nog gaat duren is onduidelijk.

Daarnaast onderzoekt de politie de toedracht van het incident, ook de zeven personen in de vrachtwagen zijn meegenomen naar het bureau en wordt er onder andere naar gekeken waar ze vandaan komen en waar ze naar toe wilden. De groep bestaat uit een aantal jonge mannen en vrouwen.