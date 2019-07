Dronken automobilisten veroorzaken aanrijdingen in Breda

De politie kreeg omstreeks 03.45 uur een melding dat een grijze Volkswagen op de Haagweg een kettingbotsing had veroorzaakt waardoor drie geparkeerde auto’s waren beschadigd. De alerte melder had ook het kenteken genoteerd. De veroorzaker zou zijn doorgereden. Terwijl de agenten ter plaatse de schade opnamen kwam een auto aangereden met een vrouw achter het stuur. Naast haar zat haar broer die direct vertelde dat hij de aanrijding veroorzaakt had en dat hij de schade wilde regelen. Hij is meegenomen naar het politiebureau om te blazen. Hij blies 585 ugl. Zijn rijbewijs is ingevorderd.