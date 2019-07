Politie maakt eind aan illegale houseparty

De politie kreeg omstreeks 03.30 uur een melding dat in het bos bij Dorst, gelegen tegen rijksweg A-27 een houseparty gehouden werd. Politie eenheden gingen per fiets en auto ter plaatse. Na wat omzwervingen werd de locatie bereikt. Er werd direct een einde gemaakt aan de party. De circa 30 aanwezigen zijn op de bon geslingerd. Onder de groep waren enkele minderjarigen. Hiervan zijn de ouders in kennis gesteld. De jongeren werden opgedragen om de boel op te ruimen en het bos netjes achter te laten. Hieraan is voldaan.