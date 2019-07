Aangehouden na fraude via Whatsapp

Op onze themapagina is veel informatie te vinden over cybercrime. Doe in ieder geval altijd aangifte van cybercrime! De aangifte vormt het begin van de gehele strafrechtketen en is van groot belang voor de kwaliteit van de opsporing en vervolging. Daarnaast halen wij uit aangiftes veel informatie waarop wij onze informatiepositie vergroten. Ook al kunnen we niet direct iets met een aangifte, we halen er wel veel informatie uit die we nodig zijn voor onze aanpak op cybercrime.