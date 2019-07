Uitleg over onderzoek naar dood van 18-jarig meisje

Agenten maakten meteen een plaats delict van de omgeving, een standaardprocedure in een zaak als deze. Dat betekent dat er niemand in de buurt mag komen en dat rechercheurs mogelijke sporen gaan vastleggen. Ook komt er een schouwarts om de doodsoorzaak vast te stellen. De politie heeft maar één keer de gelegenheid om sporen goed vast te leggen en zo vast te stellen of er sprake is van een misdrijf of niet. Aan het einde dag werd de conclusie getrokken dat er sprake is geweest van een noodlottig ongeval.

Uit het onderzoek is vast komen te staan dat er geen anderen betrokken zijn geweest bij de dood van het meisje. Uit respect voor nabestaanden gaan we normaal gesproken niet verder in op de toedracht, maar op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden doen we dat nu wel. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer met haar fiets tegen een boom is gereden, en daarna in een sloot terecht is gekomen en verdronken.