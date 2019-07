Man overleden na verkeersongeval

Het ongeval gebeurde vanochtend rond 6.45 uur op de N201 ter hoogte van de Noorddammerweg. Het is nog niet duidelijk waardoor de 54-jarige man van de weg raakte. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen. Ook mogelijk beeldmateriaal van een dashcam kan helpen in het onderzoek. Heeft u informatie over dit ongeval? Neem dan contact op via 0900-8844 of stuur uw beelden via onderstaand formulier.