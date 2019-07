Arrestatieteam plukt Rotterdammer (18) van dak Mathenesserlaan

* Foto is een stockfoto

Enkele uren later belden bewoners dat er een onbekende man over de daken van de Mathenesserlaan liep. Hij probeerde via een balkon van een bewoner naar binnen te komen, maar die bewoner zag dat niet zitten. Verschillende mensen waarschuwden de politie. Toen de agenten arriveerden, verstopte de man zich in de goot op het dak. Een korpsonderhandelaar werd opgeroepen om de man te overtuigen om zich op een veilige manier over te geven.

Omdat hij mogelijk gelinkt kon worden aan de eerdere melding en gewapend kon zijn werd intussen ook een arrestatieteam opgeroepen.

Uiteindelijk was het dat laatste team dat onder toeziend oog van onder andere de politiehelikopter de verdachte kon overmeesteren. In zijn broeksband werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Het wapen wordt nader onderzocht en de recherche kijkt of er een verband is tussen de zaken.