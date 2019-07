Man geeft zak met drugs aan agenten in Rotterdam

Agenten zagen dat de man rond 7.00 uur bij de alcholcontrole achteruit reed om aan de controle te ontkomen. Na een korte achtervolging, koos de bestuurder eieren voor zijn geld en zette de auto aan de kant. Zenuwachtig opende hij het raam en gaf spontaan een zak drugs aan de agenten. De man werd meteen uit de auto gehaald. Agenten doorzochten de auto en vonden nog versnijdingsmiddelen en cocaïne. In een zoeking in zijn woning werd nog meer drugs en attributen voor het verwaardigen hiervan gevonden. Alles is in beslaggenomen. De 34-jarige man uit Rotterdam is aangehouden en zit nog vast. Het onderzoek wordt voortgezet.