Onderzoek naar overleden man woning Berkel en Roderijs in volle gang

Vanwege vermoeden van een strafbaar feit zijn uit voorzorg alle aanwezige mannen aangehouden. In totaal verrichte agenten tot nu toe veertien aanhoudingen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Er vindt nog steeds uitgebreid sporenonderzoek plaats in het huis aan de A.H. Verweijweg. Ook wordt er een buurtonderzoek gedaan.



Heeft u informatie?

Heeft u iets gehoord of gezien en nog niet met de politie gesproken en heeft u andere informatie die van belang is voor het onderzoek? Bel dan met 0900-8844 . Informatie anoniem delen kan ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 . Of vul onderstaan tipformulier in.