Schoten gelost op Abrikozentuin

Een getuige alarmeerde de politie nadat er knallen waren gehoord. Agenten gingen direct naar de Abrikozentuin en vonden inderdaad een tiental hulzen. Zo ver bekend is er niemand gewond geraakt. De forensische opsporing heeft sporen veiliggesteld. Inmiddels heeft er een buurtonderzoek plaatsgevonden. Er zouden meerdere mensen weggerend zijn maar nog onbekend is om hoeveel mensen het gaat en waar zij naar toe zijn gerend.



Heeft u informatie?

De aanpak van wapens en wapengeweld heeft voor de politie de hoogste prioriteit. Op allerlei manieren wordt samengewerkt om de aanpak te verscherpen. Dat kunnen we als politie niet alleen, hulp van alerte burgers is van groot belang. Ook nu. Heeft u iets gehoord of gezien en nog niet met de politie gesproken? Heeft u camerabeelden? Of wellicht andere informatie die van belang is voor het onderzoek? Bel dan met 0900-8844 . Informatie anoniem delen kan ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 . Of vul onderstaan tipformulier in.