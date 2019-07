Heler aangehouden

Agenten zagen vannacht tijdens hun surveillance op een industrieterrein een man in het donker bij een trailer staan. Ze besloten een controle in te stellen. Ze zagen dat hij een fiets met een los slot bij zich had. Bij controle bleek dat het rijwiel gestolen was, op 19 mei 2019 vanaf de Telegraafstraat in Tilburg. Hierop is de man aangehouden ter zake heling.