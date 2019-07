Man mishandelt ex-vriendin terwijl zij auto rijdt op de snelweg

Het slachtoffer, een 53-jarige vrouw uit Willebroek (B), heeft aangifte van mishandeling gedaan. Zij vertelt dat de verdachte haar ex is. Zij waren nog wel vrienden, ze stemde dan ook in met een weekendje in Nederland. Hij dronk veel alcohol waarna zondag in de hotelkamer ruzie ontstond. Ze kreeg daarbij van hem meerdere klappen op haar hoofd. De woordenwisseling werd maandagmorgen voortgezet waarbij zij opnieuw werd mishandeld. Zelfs op de terugweg naar huis kon haar ex-vriend zijn handen niet thuishouden. Ze werd terwijl zij met een snelheid van circa 120 km / uur reed meerdere keren door hem op haar hoofd geslagen. De verdachte is ingesloten.