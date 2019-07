Politie houdt melder aanrijding aan na vondst pepperspray

Tilburg - Een 45-jarige man uit Wernhout is zondag 7 juli 2019 omstreeks 21.15 uur op de Kempenbaan aangehouden nadat in zijn auto een busje pepperspray was aangetroffen. Bovendien was de man onder invloed van alcohol. Ook werden inbrekerswerktuigen in zijn auto aangetroffen. De man had de politie gebeld in verband met een aanrijding waarbij de tegenpartij was doorgereden.